Projenin hayata geçmesiyle Hisarcık-Gediz il yolu yaşanacak rahatlamanın yanı sıra Emet ve Hisarcık orta ölçekli sanayisine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor.

Hisarcık - Gediz yolu projesinin toplam uzunluğu 35,9 kilometre, Hisarcık geçişi 2,5 kilometre, BY-BSK, devamı 33,4 kilometre TY-BSK standardında yapılacak. Proje dahilinde büyük sanat yapısı olarak toplam 223,5 metre uzunluğunda, 1 Adet çift köprü, 3 adet tek köprü bulunuyor.

Hisarcık-Gediz yolunda çalışmalar sürerken ihaleyi alan firma ikinci bir şantiye daha kurarak yol çalışmalarına hız verdi.

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