Hisarcık Belediyesi tarafından Esire Termal Turizm Merkezinde 7 adet saatlik aile banyosu yapımına başlandığı bildirildi.

Saatlik aile banyolarının inşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bölgenin en hızlı büyüyen Termal tesisi olan Esire Termal Turizm Merkezinde yatırımların bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkan Çalışkan, "250 metrekare inşaat alanına sahip 35 metrekarelik 7 adet saatlik aile banyosu yaklaşık 1 milyon 650 bin TL’ye mal olacak. 2 ayda tamamlamayı hedeflediğimiz aile banyolarımız ilçemize ve yöremize hayırlı olsun. Hisarcık ve bölgemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.