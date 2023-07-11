Kütahya’nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Komiser Yardımcısı Ferhat Çakır görevine başladı.

İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Ferhat Çakır,1993 yılında Balıkesir’in Kepsut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eşeler Köyü İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Balıkesir Lisesinde tamamladı. 2012 yılında kazandığı İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Çakır, 2014 yılında Adana’da polislik mesleğine başladı. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Çakır, sırasıyla 2014-2016 yılları arasında Adana, 2016-2021 yılları arasında Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 2021-2022 yılları arasında Bursa’nın Karacabey ilçesinde görev yaptı. 2022 yılında PAEM Sınavını kazanarak Ankara’da Polis Akademisi bünyesinde amirlik ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2022 yılı Kasım ayında Kütahya’nın Emet ilçesinde göreve başladı. Son olarak Hisarcık İlçe Emniyet Amir Vekili olarak atanan Komiser Yardımcısı Ferhat Çakır, evli ve 2 çocuk babası.