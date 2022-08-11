Köy muhtarı Tayfun Bütün, aşure etkinliğine maddi, manevi katkıda bulunan köy imamı Ramazan Efenk’e ve köy halkına teşekkür etti.

Köy muhtarlığının organizasyonunda köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel etkinliğinde hayırseverlerin katkılarıyla pişirilen aşure köy meydanında yaklaşık bin 500 kişiye ikram edildi.

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