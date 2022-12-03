Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri alan Hisarcık’ın Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri, öğrenci ve öğretmen hareketliliği gerçekleştirdikleri Almanya’dan döndü.

Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri alan Hisarcık’ın Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri, öğrenci ve öğretmen hareketliliği gerçekleştirdikleri Almanya’dan döndü.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Bölümünün hazırlamış olduğu proje çerçevesinde önceki senelerde eTwinning School olan ve eTwinning projelerinde aktif ve başarılı projeler sonucunda ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri almaya hak kazanan Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrenci ve öğretmen hareketliliği yapma hakkı kazandı. Bu çerçevede Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu ve 5 öğrenci Almanya’nın Rietberg ilçesindeki Gymnasium Nepomucenum okuluna hareketlilik düzenlediler. Almanya’dan dönen öğretmen ve öğrenciler önce Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’yi, daha sonra Kaymakam İsmail Tosun’u ziyaret ettiler. Kaymakam Tosun, Almanya’dan dönen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek kendilerini tebrik etti. Ziyaret esnasında öğrenciler gezi anılarını, yaşadıkları güzellikleri paylaştılar.

Öğrencilerin Almanya’ya gidiş geliş sürecindeki her türlü heyecan ve sevinçlerine şahit olduklarını söyleyen Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “Öğrencilerimizin Almanya’da yaşadıklarını anlatırken duydukları mutluluk ve gözlerindeki ışık görülmeye değerdi. Hayallerini ve heyecanını bizlerle paylaşan, öğrencilerimizin yurt içi değil yurt dışında yeni deneyimler kazanmasında katkısı olan öğretmenimiz Habibe Doğruoğlu’na, Almanya sürecinde bizleri destekleyen ve hepimizin hayali haline gelen bu projede bize inanan Hisarcık Kaymakamımız İsmail Tosun’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci’ye şahsım, öğrencilerim ve okulum adına teşekkür ederim” dedi.

Her daim birlik beraberliği, neşeli ortamı ve başarılı çalışmalarıyla adını duyuran Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunun kendilerini bir kez daha başarılı çalışmalarıyla gururlandırdığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “İlimizin, okulumuzun tanıtımını Almanya’da en güzel şekilde yapan öğretmen ve öğrencilerimiz bizlere anlatırken bile heyecan ve mutluluk duyduk. Ne mutlu ki köy okulumuz hayallerine tutunup geleceğimizin ışığı öğrencilerimizin unutulmayacak anılarına bir yenisini eklediler. Okul Müdürüm Ali Osman Kılıç ve Türkçe Öğretmenimiz Habibe Doğruoğlu ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ”diye konuştu.

Almanya’dan dönen öğretmen ve öğrenciler Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ’ı da ziyaret ettiler.