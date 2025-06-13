Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda 38 birinci sınıf öğrencisi için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu’ndaki programa, Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Müdür Yardımcısı Şerif Ahmet Can, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Birinci sınıf öğrencilerinin okuyup yazma heyecanını, sevincini aileleri ve öğretmenleriyle paylaşmalarına imkan sağlamak amacıyla düzenlenen okuma bayramında minik öğrenciler öğretmenleri Cemile Aydoğan Karayiyen ve Deniz Karayiyen nezaretinde Birinci Sınıf Marşı, "Katmer Katmer" adlı gösteri, dans ve müzikal gösteri, ayrıca "Türkiye’m" adlı şarkıyı seslendirdiler.

Programda öğrencilerin sunduğu gösteriler büyük beğeni topladı.

Program sonunda okul idarecileri öğrencilerle bir araya gelerek yıl boyunca emek sarf eden öğrencileri tebrik edip, okuma belgelerini verdiler.