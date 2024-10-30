Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda, "Geçmişten Günümüze Millî Kültürümüz" konulu sergi düzenlendi.

Okulun 4-B Sınıfı öğrencileri tarafından Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt nezaretinde düzenlenen öğrencilerin kültürel miras ünitesi kazanımlarını yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı sağlayan sergide öğrencilerin evlerinde bulunan ve geçmişte kullanılan çeşitli eşyalar sergilendi. Sergide ayrıca milli kültürümüzü yansıtan Türk Kahvesi, Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz, Ebru Sanatı, Hat Sanatı ve Mangala Oyunu uygulamalı olarak katılımcılara tanıtıldı.

Sergiye Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şeyda Bulut, okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Serginin sonunda katılımcılara gözleme, ayran ve bisküvi arası lokum ikram edildi.