Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği öğrenciler ve öğretmenler deprem sırasında ve sonrasında nelere dikkat etmeleri ve neler yapacakları konularında bilgilendirildi. Deprem tatbikatının başarılı geçmesinin ardından okul bahçesinde toplanan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, tatbikatın depremlere karşı öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu tür tatbikatların olabilecek depremlerde can kaybının önüne geçilebilmesi ayrıca depremden korunmanın da bir "Afet bilinci " olduğuna dikkat çekti.

Müdür Ahmet Aydoğdu, Türkiye’de son zamanlarda yaşanan depremlerden sonra depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadıklarını görmek amacıyla deprem tatbikatı düzenlediklerini söyledi.