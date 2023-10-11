Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere tarih ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla Bursa’ya gezi düzenlendi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilerin ufkunu genişletmek ve yeni yerler keşfetmelerini sağlamak için tarihin ve doğanın iç içe olduğu Bursa’ya gezi düzenlediklerini söyledi.

Müdür Aydoğdu, “Bursa gezisinde öğrenciler Cumalıkızık Köyü, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve hayvanat bahçesini görerek ve gezerek tanıma imkanı buldular. Öğrencilerimizin yeni yerler keşfetmenin tadını çıkarırken, daha sosyal ve daha aktif bireyler olma yolunda hayli mesafe kaydettiklerine inanıyorum. Katkılarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.