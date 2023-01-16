Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerin şiir ve edebiyat alanındaki önemli şairleri tanımalarını sağlamak amacıyla “Şairini Seç, Şiirini Oku” etkinliği hayata geçirildi.

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerin şiir ve edebiyat alanındaki önemli şairleri tanımalarını sağlamak amacıyla “Şairini Seç, Şiirini Oku” etkinliği hayata geçirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Selim Özyurt,” Okulumuzda öğrencilerimizin milli, manevi değerlerinin gelişimine katkı sunmak, şiir ve edebiyat alanındaki önemli şairleri tanımalarını sağlamak, edebiyat alanında iz bırakan şiirleri okumaları, ezberlemeleri ve yorumlamalarını sağlamak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede bazı şairlerimizin şiirleri okul panosuna asılarak şairlerimizin ve şiirlerinin tanıtılması ve öğrencilerin milli edebiyat zevk ve anlayışı kazanmaları amaçlanmıştır. Etkinliği geçekleştiren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Esma Kahveci’ye ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.