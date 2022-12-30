Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü öğrenci ve öğretmenleri Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde okul kütüphanesi için ilçe genelinde "Evindeki Kitabından Bir Kitap Bağışla ve Bir Işık Yak" projesi başlattılar.

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü öğrenci ve öğretmenleri Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde okul kütüphanesi için ilçe genelinde "Evindeki Kitabından Bir Kitap Bağışla ve Bir Işık Yak" projesi başlattılar.

Proje çerçevesinde hazırlanan afişler ilçedeki okullara, halk kütüphanesine, spor merkezine ve halkın yoğun olarak bulundukları yerlere asıldı.

Projenin temel amacının okul kütüphanesinin zenginliğini artırmak, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, toplumsal duyarlılığı yüksek ve yardımlaşmayı seven bireyler yetiştirmeyi amaçlamak olduğunu söyleyen Okul Müdürü Selim Özyurt, eğitimdeki tüm paydaşlarını ve ilçe halkını bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.