Hisarcık Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Hisarcık Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İlçede alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına geçtiklerini söyleyen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Şu an itibarı ile Yenidoğan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında sıcak asfalt çalışmalarımız başlamıştır. Yenidoğan Mahallesinde alt yapı çalışmaları esnasında bozulan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokaklara sıcak asfalt atılacak. İlçemizde alt yapı çalışmalarını bitirerek üst yapı çalışmalarını da bitirme aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 15-20 gün içerisinde de Karşıyaka Mahallemizde parke taşı döşeme çalışmaları başlayacak. İlçemize daha modern bir görünüm kazandırmak ve ilçemiz halkının hak ettiği konforlu yolları yapmak için gece gündüz çalışmaktayız. İnşallah 2023 yılında da daha büyük projelere imza atacağız. Projelerimizi gerçekleşmesinde ilçemize, şahsıma verdikleri değer ve destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, valimize, İl Başkanımıza ve AK Parti kadrolarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.