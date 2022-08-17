Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle Kültür ve Sanat Festivali alanında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Hisarcık Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle Kültür ve Sanat Festivali alanında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Festival alanındaki geleneksel aşure etkinliğine katılan ve vatandaşlara aşure ikramında bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Muharrem ayında aşure ikramlarının Türk örf ve adetlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyledi.

Aşure Günü’nün, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günü olduğuna vurgu yapan Başkan Çalışkan,” Festival alanındaki aşure dağıtımında vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu mübarek günlerde Allah ülkemizin ve milletimizin birliğini, huzurunu daim eylesin” dedi.