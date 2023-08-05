Hisarcık Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 kişilik aşurenin dağıtıldığı Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğine katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kaymakam İsmail Tosun, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Başkan Çalışkan, “Aşure ikramı, Belediyemizin güzel bir geleneğidir. Rabbim Muharrem ayı hürmetine, ülkemize, milletimize birlik, kardeşlik ve huzur içinde daha nice mübarek günlere kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Aşure etkinliğinde din görevlilerince Kur’an’ı Kerim ve ilahiler okundu, Müftü Sebahattin Akyol tarafından dua yapıldı.