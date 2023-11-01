Hisarcık Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Termal Hamam projesinde ilk kazmanın vurulduğu bildirildi.

Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak dev bir termal yatırıma daha imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Esire Termal Tesislerinde 2 bin metrekare kapalı alanda Osmanlı Mimarisi bay ve bayan olmak üzere Termal Hamam projesi inşaatına başladık. Termal Hamamın yapımını Belediyemiz Fen İşleri bünyesindeki teknik personel ve işçilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Daha sonra tesislere aqua park entegre edilecek. İlçemize. yöremize hayırlı ve uğurlu olsun. İlçemiz ve Esire Termal Tesislerimiz büyümeye, gelişmeye devam edecek. Her şey güzel Hisarcık’ımız için” dedi.

İçerisinde Türk hamamı, termal havuz, kese, köpük, sauna, duş, tuvalet, soyunma odaları, dinlenme salonları bulunan bay ve bayan 2 bin metrekare kapalı alanlı Termal hamam projesi yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olacak ve 18 ayda tamamlanacak.