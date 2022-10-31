Hisarcık Belediyesi, İzmir Bostanlı Pazar Fuar alanında organize edilen, "Kütahya Tanıtım Günleri" programı çerçevesinde fuar alanında stant açtı

Hisarcık Belediyesi, İzmir Bostanlı Pazar Fuar alanında organize edilen, "Kütahya Tanıtım Günleri" programı çerçevesinde fuar alanında stant açtı

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İzmir’de düzenlenen “Kütahya Tanıtım Günleri” fuarında ilçenin tarih, kültür, turizm zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Hisarcık Belediyesi olarak stant açtıklarını söyledi.

Başkan Çalışkan,” Fuar alanında açmış olduğumuz stantta ilçemizin yöresel lezzetlerini, tarihsel zenginliklerini, Hisarcık Esire Termal tesislerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kadın kooperatifi ve Ziraat Odasınca ilçemizde üretilen yöresel ürünlerin tanıtımlarını yapıyoruz. Standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a, Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz’a, İzmir Vali Yardımcımız İsmail Çorumluoğlu’na, değerli iş insanlarımız Mehmet Ali Tahtalı, Süleyman Tahtalı’ya, çok kıymetli hemşerilerimize ve İzmir halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.