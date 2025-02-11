Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda "Yaşam Becerileri"’ projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek, yeteneklerini ve girişimcilik becerilerini geliştirmek amacıyla geliştirilen ve uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında Hisarcık Atatürk ilkokulunda Okul Müdürü Pelin Solak öncülüğünde Sınıf Öğretmenleri Nuriye Girgin, Ali Sevinç ve Hafize Zeybek nezaretinde "Yaşam Becerileri" projesi uygulanmaya başladı.

"Yaşam Becerileri" projesi hakkında konuşan Okul Müdürü Pelin Solak, "Milli Eğitim Bakanımızın da belirttiği gibi öğrencilerin akademik başarılarının yanında onların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kendi potansiyellerini keşfederek çevrelerine sorumluluk bilinciyle yaklaşacaklar. "Yaşam Becerileri" Projesi, çocuklarımızı yalnızca bugünün değil, geleceğin zorluklarına karşı hazırlıklı, yenilikçi ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Proje çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 1/B sınıfı öğrencilerimiz "Montessori" yöntemiyle çamaşır katlamayı öğrendiler. Günlük yaşamlarında ailelerin yüklerini hafifletecekler, sorumluluk bilincine sahip olacaklar" dedi.