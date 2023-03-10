Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda okul idaresi ve öğretmenler 1 ay önce vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Atatürk İlkokulunda Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan eğitim camiasının sevilen isimlerinden 43 yıllık öğretmen İsmail Değirmenci, 1 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Değirmenci için son olarak görev yaptığı Atatürk İlkokulunda okul idaresi ve öğretmenlerin katkılarıyla okul bahçesinde lokma hayrı yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Okul Müdürü Pelin Solak, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bülbül, okul idarecileri, öğretmenler ve İsmail Değirmenci’nin ailesi katıldı.

Etkinlikte Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci ruhuna Kuran’ı Kerim okundu, Müftü Sebahattin Akyol tarafından dua edildi.