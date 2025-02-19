Hisarcık Atatürk İlkokulunda hayata geçirilen "Okul Veli El Ele" isimli proje çerçevesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve veliler evlerinde ziyaret ediliyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı " Maarif Hisarcık" isimli proje doğrultusunda Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül, Mehmet Kaya ve Şerif Öztürk’ün yürüttüğü "Okul Veli El Ele" isimli proje çerçevesinde öğretmenler tarafından öğrenci ve veliler ilçe merkezi ile köylerdeki evlerinde ziyaret ediliyor.

Okul Müdürü Pelin Solak, hayata geçirilen "Okul Veli El Ele" projesiyle eğitimde öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini etkinleştirilerek öğrencilerin başarılarının artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.