Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak ve öğrendikleri bilgileri ders dışı zamanlarda da tekrar edip pekiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla okul koridorunda kurulan Matematik Sokağının açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak ve öğrendikleri bilgileri ders dışı zamanlarda da tekrar edip pekiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla okul koridorunda kurulan Matematik Sokağının açılışı gerçekleştirildi.

Matematik Sokağı’nın açılışını Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Matematik Sokağının açılışında yaptığı konuşmada,” Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için böyle güzel bir projeyi hayata geçiren, emek veren öğretmenlerimizi ve okul idaresini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Matematik Sokağı projesiyle öğrencilerin bilgilerinin taze kalması ve matematiğe olan ilgilerinin artmasının hedeflendiğini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, Matematik Sokağının oluşmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.