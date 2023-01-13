Hisarcık Atatürk İlkokulunda sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla “Değerlendir, Yeniden Kullan” sloganıyla öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünlerden oluşan sergi büyük beğeni topladı.

Hisarcık Atatürk İlkokulunda sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla “Değerlendir, Yeniden Kullan” sloganıyla öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünlerden oluşan sergi büyük beğeni topladı.

Geri dönüşüme ve sıfır atığa dikkat çekmek için bu projeye başladıklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Özellikle öğrencilerimizi geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmenin en önemli görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Gelecek için, yaşanılabilir bir dünya için ve farkındalık oluşturmak için bu tür bir proje geliştirdik. Proje çerçevesinde öğrencilerin evlerinde kağıt, plastik, karton, meşrubat kapakları, plastik kaplar gibi atık malzemelerden yaptıkları bir birinden zahmetli el emeği oyuncak, kalemlik, oyun malzemeleri ve kutular okulumuz koridorunda sergilendi. Projemize katkıda bulunan öğretmen ve öğrencilerimiz ile velilere teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bülbül, Hisarcık Esnaf ve Sanatkarları Başkanı Ali Tosun Atatürk İlkokulundaki, “Sıfır Atık” sergisini gezerek öğrencilerin atık malzemelerden ürettikleri el emeği malzemeleri incelediler.