Hisarcık Atatürk İlkokulunda öğrencilerin süt ürünlerinin üretim, tüketim ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak amacıyla Dereköy’de bulunan süt ürünleri tesislerine gezi düzenlendi.

Okul Müdürü Pelin Solak, Sınıf Öğretmenleri Cavit Özçil ve Mehmet Kaya nezaretinde süt ürünleri tesislerini ziyaret eden 4/A ve 4/B sınıflarından 38 öğrenciye tesis yetkililerince süt ürünlerinin üretim aşamaları, tüketim ve dağıtımı ile sütlerin incelendiği laboratuvar bölümü hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin merak ettiği sorular gıda mühendisi tarafından yanıtlandı.

Süt ürünleri tesislerine düzenlenen gezi sayesinde öğrencilerin ürünlerin üretim aşamalarını daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Bu tür gezi ve gözlemler öğrencilerimizin yaşadığı çevreyi tanıması, üretim faaliyetlerini yerinde görmesi onların ufuklarının genişlemesine katkıda bulunacaktır. Bu gezinin öğrencilerimize çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Bizleri misafir eden süt ürünleri tesisi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Okul idaresi olarak imkanlarımız dahilinde bu tür gezi faaliyetleri düzenlemeye devam edeceğiz " dedi.