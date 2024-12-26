Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde olabilecek yangın esnasında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için okulun planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmalarını sağlamak amacıyla Afet Hazırlık Kulübü tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Afet Hazırlık Kulübü öğretmenleri Himmet Otcu ve Erkan Almaz’ın nezaretinde yapılan yangın tatbikatında okul binasının kısa sürede boşaltıldığını söyleyen Okul Müdürü Selim Özyurt, ”Tatbikat esnasında 132 öğrenci 20 personelimiz okul bahçesinde güvenli bir alanda toplanmıştır. Daha sonra üst katlardaki yaralı öğrenciler itfaiye erleri tarafından başarıyla kurtarılmış ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi altına alınmıştır. Tahliye işleminin ardından itfaiye ekipleri öğrencilere yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağını ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstermişlerdir. Tatbikatın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu