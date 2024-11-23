Hisarcık AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Mustafa Çalışkan seçildi.

Kongreye AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, AK Parti Gençlik Kolları Kütahya İl Başkanı Melih Berk Sildir, AK Parti İl Encümeni Ahmet Çümen, Hisarcık eski Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve partililer katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada Gençlik Kolları Başkanlığı görevini kendisine layık gördükleri için herkese teşekkür eden Mustafa Çalışkan, ”Partimizin vizyonu gençlerin enerjisini ve yarının liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen bir anlayışı barındırıyor. Bizler sadece bu günü değil, geleceği de inşa etmek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin geleceği ve teminatı dediği gençler olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize olan inancımız tamdır. Gençlik Kolları olarak her zaman halkımızla iç içe olacak, toplumun her kesiminin sorunlarına duyarlı olacağız. Gençlerimizin sesini daha güçlü duyurmak ve daha adil bir Türkiye için var gücümüzle çalışmak bizim en büyük hedefimizdir. Bu yolda hep birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Hepinizin desteğiyle AK Parti Gençlik Kollarını daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bir kez daha beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyor, tüm genç kardeşlerimi bu yolda yanımda olmaya davet ediyorum” dedi.

Kongrede Başkanlığa seçilen Mustafa Çalışkan’ın yönetimi, Talha Kul, Yiğit Çayır, Süleyman Turası, Uğur Erköylü, Ali Küpeli, Yunus Dilmaç, İsmail Lütfi Öztürk, Rıdvan Uçar, Sinan Yeşilyurt, Kadir Özaydın ve Mehmet Aygün’den oluştu.