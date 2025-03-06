Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinde afet farkındalığını artırmak ve deprem anında doğru davranış şeklini benimsetmek amacıyla deprem tahliye tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat sırasında öğrenciler, öğretmenlerin ve okul yönetiminin yönlendirmeleri doğrultusunda hızlı ve düzenli bir şekilde belirlenen toplanma alanlarına ulaştı. Bu tür tatbikatların olası bir afet veya acil durumda büyük önem taşıdığını vurgulayan Okul Müdürü İsmail Aydın, benzer tatbikatların düzenli olarak yapılacağını ve güvenlik önlemlerinin her zaman en üst seviyede tutulacağını ifade etti.