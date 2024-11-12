Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesindeki (AİHL) Ara Tatil Akademik Kampına 26 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12, 13 ve 14 Kasım tarihleri arasındaki Ara Tatil Akademik Kampına 6, 7 ve 8. Sınıflardan toplam 26 öğrenci katılım sağladı.

Okul Müdürü İsmail Aydın, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olmak üzere 3 gün sürecek Akademik Kamp süresince öğrencilerin süreç değerlendirme sınavları ile ara tatil öncesi öğrendiği konuları pekiştireceklerini ve ara tatilden sonra daha bilgili olarak okul eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.