Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 10 ve 11. Sınıf öğrencileri Gezi Kulübü ve eTwinning sorumlu öğretmenleri nezaretinde Emet Cevizdere Şehitliği ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentini ziyaret ettiler.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 10 ve 11. Sınıf öğrencileri Gezi Kulübü ve eTwinning sorumlu öğretmenleri nezaretinde Emet Cevizdere Şehitliği ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentini ziyaret ettiler.

Okulun Gezi Kulübü Rehber Öğretmeni Recai Baran ve eTwinning proje sorumlusu Raziye Kocalar, öğrencilerin tarihi ve kültürel bilgilerinin önce kendi şehrini tanıması ile başlayacağını belirttiler. Düzenlenen kültür gezisi organizasyonuna okulun 10 ve 11. Sınıf öğrencileri olmak üzere 32 öğrenci katıldı.

Gezi planı çerçevesinde önce Emet Cevizdere Şehitliği ve Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti ziyaret edildi, dualar okundu. Gezilerde Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar ve Coğrafya Öğretmeni Recai Baran tarafından tarihi mekanların önemi anlatıldı.

Düzenledikleri kültür gezisi ile öğrencilerin yaşadığı şehrin tarihi öneme sahip olan yerlerini bizzat yerinde görmelerinin sağlandığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” İlçe Belediyemizin katkıları ile düzenlenen gezinin, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına olumlu katkı sunması ve yaşadıkları ili tanımaları açısından önemlidir. Gezi organizasyonunu düzenleyen öğretmenlerimize ve okul gezimize katkı sunan Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.