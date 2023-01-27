Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde yarıyıl tatili süresince devam edecek olan İngilizce kursu başladı.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde yarıyıl tatili süresince devam edecek olan İngilizce kursu başladı.

9. sınıf öğrencilerine yönelik okulun Z kütüphanesinde Okul Müdürü ve İngilizce öğretmeni İsmail Aydın tarafından verilen toplam 20 saat süreli kursa 10 öğrenci katılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Aydın, “Teknolojinin de etkin kullanıldığı kursumuzda öğrencilerimizin İngilizce bilgilerini kullanabilmeleri ve pratik yapabilmeleri için küresel yazma platformu kurulmuş ve öğrencilerimizin düşüncelerini İngilizce olarak yazabilmelerine imkan sunulmuştur. İlk derste yazma ve yazdığını anlama çalışması yapılmış ve öğrencilerimiz doğru cümle kurma etkinliği ile bildiği kelimeleri birleştirme tecrübesi kazanmıştır. Kurslara katılan ve kendini geliştirmek için çapa harcayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.