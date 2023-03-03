Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde bilgi yarışması düzenlendi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde bilgi yarışması düzenlendi.

Okulun Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar tarafından düzenlenen 9,10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden toplam 32 öğrencinin katıldığı bilgi yarışması elemelerle başlandı. Elemeler sonunda ilk 4 grup finale kaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’nin de katılımıyla başlayan finalde 4 grupta 12 öğrenci yarıştı. Çekişmeli geçen yarışma 10. sınıftan Talha Türk ve Kerem Özen’in galibiyetiyle sona erdi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, yarışmaya katılan öğrencileri ve 1. olan grubu tebrik etti. Müdür Aydın, bilgi yarışmasını düzenleyen Tarih Öğretmeni Raziye Kocalar’a, yarışmada görev alan idarecilere, öğretmenlere ve yarışmaya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’ ye teşekkür etti.