Balıkesir’de İDA Madra Jeopark projesinde yer alan Hisaralan jeosit alanı hem turizm alanındaki ziyaretçilerini ağırlıyor, hem de farklı alanlarda okul dersleri için bir laboratuvar görevi görüyor.

Balıkesir’de İDA Madra Jeopark projesinde yer alan Hisaralan jeosit alanı hem turizm alanındaki ziyaretçilerini ağırlıyor, hem de farklı alanlarda okul dersleri için bir laboratuvar görevi görüyor.

Jeotermal kaynakların yeryüzüne çıkışının canlı olarak izlendiği ve yeryüzündeki tek canlı dikitlerin bulunduğu Hisaralan bölgesi yeryüzü şekilleri, bölgedeki bitki ve canlı çeşitliliği ile milyonlarca yıl öncesine de ışık tutuyor.

Bugüne kadar sayısız ziyaretçi alan Hisaralan jeosit alanı Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencilerinin de açık alan atölyesi oldu. Öğrencilerin sınavlara ve hayata hazırlanması adına başarılı çalışmalar yürütülen SIBEM’de öğrencilerin bulundukları bölgeyi ve coğrafyayı tanıması adına derslerin bir kısmı doğal alanlarda anlatılıyor. Coğrafya dersinde farklı unsurları ile ve Dünya’da yeryüzünde görülebilen tek canlı dikitlerinde bulunduğu Hisaralan jeosit alanı öğrenciler için doğal bir atölye alanı oluşturuyor. Bugüne kadar uygulamalı eğitimler ve inceleme gezileri dahilinde birçok üniversite ve lise de Hisaralan jeosit alanına geldi.

Eşsiz oluşumları yerinde görmekten ve doğada ders işlemekten keyif aldıklarını belirten Oğuzcan Karakaya, "SIBEM’de okuyorum. SIBEM aracılığıyla buraya geldik. Coğrafya dersindeki travertenlerle alakalı konu. Murat hoca sayesinde buradaki travertenlerden öğrenmek için hocamız önderliğinde Coğrafya hocamız eşliğinde buraya geldik. Yerinde görmek istedik doğayı. Güzel bir ortam güzel bir yer. Beğendik yani" şeklinde konuşurken, öğrenci Ayşe Başkurt ise, "Buraları tanıyarak gidemediğimiz şehirleri buralarda görme şansımız oldu. SIBEM’le beraber geldik. Çok güzel bir faaliyet oldu bizim açımızdan. Değişik bakterilerin olduğunu öğrendik. Karstik şekilleri gördük. Bulutların şeklini burada coğrafya öğretmenimizle tanıma şansımız oldu. Değişik bir duygu. Aklımızda kalma oranı daha yüksek oluyor bu şekilde. Güzel bir ortamı var" dedi.

Öğrencileri yalnızca kitaplarla bilgiye boğmak yerine bulundukları coğrafyayı da keşfederek, yerinde görüp akılda kalıcı bir şekilde ders işlemek istediklerini belirten coğrafya öğretmeni Hülya Kocaaslan ise, "SIBEM’in yani Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin coğrafya öğretmeniyim. Buraya geliş amacımız öğrencileri böyle kitaplarla bilgiye boğmaktan ziyade böyle çevremizde bulunan şeyleri bizzat yerinde görmelerini istedik. Çünkü böylelikle akılda kalıcılıklarının daha da arttığını düşünüyoruz. Aslında dünyada ender bölgelerden bir tanesi. Çünkü fay kaynağı üzerinde bulunuyoruz. Yani aktif deprem bölgesiyiz. Bu da dünyada sayılı bölgelerden bir tanesi aslında. Dünyada sadece dikitleri gördüğümüz bölge burası. O yüzden de bu bölgede yaşamışken öğrencilerin burayı görmesini istedik. Ve böylelikle buraya geldik" dedi.