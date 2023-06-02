Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Samanta Fabris Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak transfere başlayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı forması giyen Pasör Çaprazı Samanta Fabris ile anlaşmaya vardı.

Hırvatistan Milli Takımı’nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Samanta Fabris, daha önce, Dinamo-Ak Bars, Imoco Volley Conegliano, Pomi Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Modena, Dock Farm Torino, Zok Rijeka ve Famila Chieri takımlarının formalarını terletti. Fabris 2023-2024 sezonunda Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formasını giyecek.