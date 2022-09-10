Hırvatistan’ın Bosna Hersek sınırına yakın Novska kasabasında yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Hırvatistan’ın Bosna Hersek sınırına yakın Novska kasabasında yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Hırvatistan’ın Bosna Hersek sınırına yakın olan Novska kasabasında yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Polis, kazanın dün akşam yerel saatle 21.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Olay yerine gelen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve can kaybı sayısının daha da artabileceğini ifade etti. Başbakan Plenkoviç, ayrıca olayda 11 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini belirterek, “Kazanın etkisi çok büyük” dedi.

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.