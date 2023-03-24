Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 13 yıl 4 ay 9 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında ‘Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçlarından 13 yıl, 4 ay, 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.U. isimli şahıs Menteşe Denizova Mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.U. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.