Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Ç.Y’yi durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan şahıs yaya vaziyette kaçarak ara sokaklara girdi. Şahsın peşine düşen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezine götürülen şahsın, hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.

Adıyaman’da, hırsızlık suçundan aranması olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

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