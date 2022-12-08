Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri hırsızlık suçundan aranan Soner S. (30) isimli şahsın Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde olduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yaptığı çalışmada şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yakalandı.

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