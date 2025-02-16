Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında toplam 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. (50) adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. D.Ö.’nün adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: iha