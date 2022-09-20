Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı adam hayatını kaybetti Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U. isimli şahsı yakaladı.

F.U. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.