Çorum’da girdiği bir evden 4 farklı günde 4 LCD televizyon çalan hırsızlık zanlısı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Çorum’da girdiği bir evden 4 farklı günde 4 LCD televizyon çalan hırsızlık zanlısı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum il merkezi Yeniyol Mahallesinde bulunan bir ikametten hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahibinin yaptığı müracaat üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimlik bilgisine ulaştılar. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, Emniyet Müdürlüğü’nde suçunu kabul ederken çalıntı televizyonları 4 farklı kişiye sattığını itiraf etti. Bu gelişme üzerine tekrar harekete geçen polis ekipleri, çalınan televizyonları satın aldığı belirlenen 4 ayrı kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan adli işlemlerin ardından 1 kişi hırsızlık zanlısı olarak, 4 kişi ise çalıntı malı satın almak suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilirken, 4 kişiye ise suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapıldı.