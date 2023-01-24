Aksaray’da hırsızlık suçundan aranması ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray’da hırsızlık suçundan aranması ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri hırsızlık suçundan aranması bulunan A.Ç.’nin Taşpınar beldesinde olduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ve Asayiş Komando Timi, beldede devriye faaliyeti başlattı. Yapılan devriyede A.Ç.’in adres bilgilerine ulaşan ekipler, 4 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısını teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, şahsın beldede ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan hırsızlık zanlısı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.