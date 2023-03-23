Aydın’ın Söke ilçesinde 2 şüpheli hırsızlık yaptıkları evden çıkarken sırtlarındaki çuvallar ile suçüstü yakalandı.

Olay, Bağarası Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında ara sokakta 2 şüpheli şahıs, sırtlarında çuvallar ile A.B. isimli şahsın evinden çıktıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların sırtında bulunan çuvallar içerisinde; 16 adet bakır tabak, 5 adet bakır kazan, 18 adet bakır tepsi, 7 adet gümüş yüzük, 8 adet bileklik, 1 adet gümüş kol saati, 1 adet tesbih, 1 adet kolye olduğu tespit edildi. Ele geçen eşyaların sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.