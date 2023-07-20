Eskişehir’de bir iş yerinden 10 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Çavlum Mahallesi’nde bulunan bir işyerinden piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan elektronik eşya çalındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.