Adıyaman’da, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 şahıstan biri yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen M.A., G.D., ile H.A’nın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.A., yakalanarak gözaltına alınırken kaldıkları adreste bulunmayan G.D., ile H.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda çalıntı 2 motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 1 adet klima, 2 adet kaynak makinası, 2 adet spiral ve 1 adet elektrikli matkap ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.