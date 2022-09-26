Bahçelievler’de iş yerinden hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerine suçüstü yakalanınca çaldıklarını atıp kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini yakalayan polis memurunu bıçaklayıp kaçmaya devam edince, kalçasından vuruldu.

Bahçelievler’de iş yerinden hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerine suçüstü yakalanınca çaldıklarını atıp kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini yakalayan polis memurunu bıçaklayıp kaçmaya devam edince, kalçasından vuruldu.

Bahçelievler D-100 yan yolda sabah 04.50 sıralarında polis ekipleri bir şahsın iş yerinden hırsızlık suçu işlediğini gördü. Polis müdahale etmek isterken şahıs elindeki çuvalı bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli yapılan dur ihtarını da dikkate almayarak kaçmaya devam etti. Şahıs yakalandığı sırada görevli polis memuruna bıçak çekip yaraladı. Polis memurunu yaraladıktan sonra bıçağı atarak kaçmaya devam eden şahıs kalçasından vurularak etkisizi hale getirilerek yakalandı. Görevli memur ile H.A. isimli şüpheli şahıs hastanede tedavi altına alındı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın hırsızlık olayını Bahçelievler Talatpaşa Caddesinde faaliyet gösteren bir depodan gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca şahsın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu da tespit edildi.