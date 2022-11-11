Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık ve kasten yaralama suçundan aranan H.D., F.Y. ve M.Y. isimli 3 şüpheli, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.