Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yüksek gerilim hattında elektriğin kesilmesi sonucu jandarma tarafından bölgede yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi bir kişi portakal bahçesinde yakalanarak emniyet ekiplerine teslim edildi.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yüksek gerilim hattında elektriğin kesilmesi sonucu jandarma tarafından bölgede yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi bir kişi portakal bahçesinde yakalanarak emniyet ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesinin dönüşü esnasında, Atça Mahallesi içerisinde elektrik firmasında çalışan M.Ş. isimli yetkili tarafından Eski Mezbaha bölgesinde yüksek gerilim sinyalinin kesildiğini beyan ederek yardım talebinde bulundu. Hırsızlık olayının meydana geleceğini değerlendiren devriye ekibi tarafından ilgili kuruma haber verilerek söz konusu yere gelindiğinde yüksek gerilim hattına zarar verildiği görüldü. Yüksek gerilim hattı çevresinde yapılan araştırma ve aramada portakal bahçesi içerisinde bir takım çantası ve içerisinde pense ve kesici aletler ile İ.P. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın yapılan kaba üst arasında bir anahtar bulunması üzerine yapılan araştırmada Aydın-Denizli Karayolu üzerinde araç tespit edildi. Aracın orta kısmında 1 adet su motoru ve 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği görüldü. Su motorunun H.Ö. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili olarak adli makamlara bilgi verilerek olay yerinin Atça Emniyet Amirliği’ne ait olması nedeniyle şüpheli şahıs ve ele geçen malzemeler emniyet ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.