Mersin’de işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin bir işyerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi, rahat tavırlarıyla izleyenlere pes dedirtti.

Mersin’de işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin B.Ş. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bir işyerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, izleyenlere pes dedirtti.