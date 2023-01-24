Yapılan incelemelerde K.S.’nin 29 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.S. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’in Beyazlar Mahallesi’nde bir evin havalandırma başluğundan hırsızlık amacıyla içeri girmeye çalışan K.S. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalandırma boşluğuna sıkışan K.S.’yi suçüstü yakaladı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalışan şahıs, evin havalandırma kısmında sıkışınca yakayı ele verdi.

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