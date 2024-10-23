Konya’da polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerinin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda tabanca ve tarihi eser ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri farklı adreslerden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan takip neticesinde polis ekipleri hırsızların kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin saklandığı merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 suç kaydı olan Y.G. (38), 17 suç kaydı olan M.M.E. (17) ve 6 suç kaydı olan İ.Ş.G.’yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, 24 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden Y.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha