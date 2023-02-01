Mardin’de evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşya, tabanca mühimmatı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin’de evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşya, tabanca mühimmatı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 22 Aralık 2022 günü Derik ilçesinde bir evde meydana hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan araştırmalarda şüphelilere ait 4 ayrı adreste yapılan arama neticesinde 5 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda altın, ziynet eşya, tabanca mühimmatı ve 38 gram kubar esrar ele geçirildi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.