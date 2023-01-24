Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Barsama mahallesinde meydana gelen olayda İ.D.’ye ait bağ evinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayının şüphelilerinin A.K. ve D.Y. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Uğurevler ve Bahçelievler Mahallelerinde bulunan ikametlerinde Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT, KOM, istihbarat timleri ile ortak operasyon düzenlendi. D.Y.’nin ikametinde müştekiye ait motosiklet ele geçirilirken A.K.’nin ikametinde ve depo olarak kullandığı alanda yapılan aramada ise müştekiye ait inşaat malzemeleri, harç karma makinası, 3 adet boru anahtarı ve çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde hırsızlık olayının kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.